Сразу 14 оккупантов выехали в сторону рф, но впоследствии попали в плен. Об этом говорит очередной захватчик из РФ, попавший в плен к нашим защитникам недавно и поделившийся историей своего перебывания в Украине.
В украинском плену лучше, чем в русской армии, считает оккупант и подтверждает это словами:
«Если бы у меня была возможность воевать за Украину, принять присягу, перевезти свою семью и остаться здесь жить – я бы с удовольствием это сделал», – говорит 21-летний солдат.
Оккупант был удивлен, что в плену с ним обращаются по всем законам и правовым нормам, он увидел контраст, сравнивая общение со своими сослуживцами.
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В СБУ отметили, что его подразделение приехало в Украину с другого конца россии, а дорога длилась 4-5 дней.
«Когда пересекли границу, увидели трупы, около 50 единиц разбитой техники и тогда поняли: никакая это не спецоперация, а настоящая война. Хотели развернуться и уехать оттуда, но пригрозили расстрелом», - заявил пленный.
Когда они ехали обратно, они были захвачены нашими войсками, сейчас с оккупантами работают следователи и контрразведчики СБУ.
Еще одного российского военного во время обстрела бросили свои же, однако украинцы в итоге оказали ему помощь.
«Мы начали отходить. Видели, что уже не выносим… Где-то через 50 метров был ранен снайпером в спину… Смотрю, командир роты бежит с сержантом. Начали вытаскивать у меня боеприпасы. Я говорю: „Помогите мне“. Они молчат… Побежали дальше, не оказали никакой помощи», — рассказал он.
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