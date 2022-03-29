Сьогодні, 29 березня, російські фашистські війська здійснили 1 атаку на позиції українських захисників. Загарбники зазнали втрат, повідомляє і нформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform.
У ході боїв сьогодні наші воїни знищили особового складу противників – до 70, танків – 1, БМП – 2, БТР – 1, ББМ Тигр – 1, АТ – 1.
«Скільки ще російського гарматного м'яса має загинути, щоб у кремлі задумалися про безперспективність загарбницьких планів щодо України? І поки карлик думає, українські воїни продовжуватимуть додавати аргументації у вигляді знищеної техніки та особового складу рашистів. Скажете, коли буде досить», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що бійці окремого загону спеціального призначення "Азов" сьогодні знищили 3 танки та 1 БМП ворога. Один з танків було знищено коктейлями Молотова.
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