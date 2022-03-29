"Скільки ще російського гарматного м'яса має загинути, щоб у Кремлі задумалися про безперспективність загарбницьких планів по Україні?"

Сьогодні, 29 березня, російські фашистські війська здійснили 1 атаку на позиції українських захисників. Загарбники зазнали втрат, повідомляє і нформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform.

У ході боїв сьогодні наші воїни знищили особового складу противників – до 70, танків – 1, БМП – 2, БТР – 1, ББМ Тигр – 1, АТ – 1.

«Скільки ще російського гарматного м'яса має загинути, щоб у кремлі задумалися про безперспективність загарбницьких планів щодо України? І поки карлик думає, українські воїни продовжуватимуть додавати аргументації у вигляді знищеної техніки та особового складу рашистів. Скажете, коли буде досить», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що бійці окремого загону спеціального призначення "Азов" сьогодні знищили 3 танки та 1 БМП ворога. Один з танків було знищено коктейлями Молотова.

Нагадаємо, Азов спростував чутки про те, що вони залишили Маріуполь: "Боротьба за місто триває!"

Як повідомляла Politeka, окупанти руйнують українські села і звинувачують у цьому ЗСУ: "Це ж ваші стріляють"

Також Politeka писала, що персонал і пацієнтів українського пологового будинку насильно вивезли до рф: «Відбирають документи»