У телеграм-каналі "Nexta" опублікували відео з дрона, яке було знято з висоти. На цих страшних шокуючих кадрах можна побачити, як російські окупанти зруйнували місто, не залишивши йому жодного шансу. У ролику з висоти видно грандіозні масштаби руйнувань, які завдали війська "асвабадітєлєй".

Як відомо, вже близько місяця Маріуполь тримають у блокаді російські нелюди, не даючи можливості жителям евакуюватися. Маріупольці, які залишаються в місті, а це десятки тисяч людей, весь цей час сидять по підвалах. Люди залишилися без даху над головою, комунікацій, тепла, їжі і навіть питної води.

Офіційних даних про загиблих мирних жителів поки немає, але за різними оцінками, це можуть бути тисячі людей. Тих, хто намагається втекти з блокадного міста, російські орки нещадно обстрілюють. Лише малій частині людей все ж вдалося вибратися з Маріуполя під обстрілами і бомбардуваннями окупантів.

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