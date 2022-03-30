Большинство членов федерального парламента Канады поддержали немедленную отмену визового режима с Украиной. Об этом сообщает "Европейская правда".
Так, стало известно, что депутаты проголосовали за отчет постоянного комитета парламента Канады, члены которого ранее поддержали введение безвизового режима с Украиной. Отчет предлагает "ввести безвизовый режим поездок из Украины в Канаду, в том числе путем быстрой выдачи электронного разрешения на въезд (eTA)".
Депутаты также рекомендуют правительству "увеличить количество персонала, чтобы задержки в приеме мигрантов не стали еще длиннее из-за действующего гуманитарного кризиса".
Решение о безвизовом режиме входит в компетенцию правительства, однако законодатели могут выразить политическую поддержку и обратиться к исполнительной власти с запросом на рассмотрение определенного вопроса.
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В Канаде действует упрощенный режим путешествий для граждан Украины, однако они должны получить визу, прежде чем отправляться в эту страну. Канада запустила временную миграционную программу для украинцев, покинувших страну из-за российского вторжения.
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