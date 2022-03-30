Оккупанты в Сумской области взорвали собственный БТР на русско-украинской границе с целью очередной провокации. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Фейбсуке в новом обращении.
Он сообщил, что в Сумской области на русско-украинском пункте пропуска "Рыжевка" россияне поставили свой БТР и сами же его взорвали.
«Это была заранее спланированная провокация, направленная на формирование картинки для российских СМИ: украинцы якобы уничтожили их БТР, хотя они это сделали самостоятельно, и оккупанты, чтобы отомстить украинцам, сожгли украинский пограничный пункт пропуска» - говорится также в обращении.
Ранее украинцев предупреждали о том, что количество провокаций может значительно возрасти.
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Также в сети появилось видео, где мобилизированные оккупантами из ОРДЛО недумевают, что они делают в Сумской области. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Ragnarock Privet.
"Мы военнослужащие с Донбасса. Мы обычные граждане - энергетики, заводчане оказались на территории россии, а потом в Сумской области. Мы тут в ж..пе. Что мы здесь делаем? Нас много полегло, на ютубе есть видео, где наших товарищей взяли в плен", - утверждают они.
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