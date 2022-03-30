В телеграмм-канале "Nexta" опубликовали видео с дрона, которое было снято с высоты. На этих страшных шокирующих кадрах можно увидеть, как российские оккупанты разрушили город, не оставив ему ни единого шанса. В ролике с высоты видно грандиозные масштабы разрушений, которые нанесли войска "асвабадителей".

Как известно, уже около месяца Мариуполь держат в блокаде российские нелюди, не давая возможности жителям эвакуироваться. Мариупольцы, которые остаются в городе, а это десятки тысяч человек, все это время сидят по подвалам. Люди остались без крыши над головой, коммуникаций, тепла, еды и даже питьевой воды.

Официальных данных о погибших мирных жителях пока нет, но по разным оценкам, это могут быть тысячи людей. Тех, кто пытается бежать из блокадного города, российские орки нещадно обстреливают. Лишь малой части людей все же удалось выбраться из Мариуполя под обстрелами и бомбежками оккупантов.

Напомним, "В тылу их ждали уже мы": оккупантам на Харьковщине дали мощный отпор, кадры ценных трофеев.

Как сообщала Politeka, "Заранее спланированная провокация": на Сумщине оккупанты специально взорвали собственный БТР.

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