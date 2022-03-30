Загарбники навмисне замінували чимало наших територій, з яких їх вибили українські захисники.

Численні обстріли та бомбардування наших міст і сіл з боку військ РФ несуть з собою ще одну, відтерміновану, небезпеку для громадян – нерозірвані міни. Про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети та яку загрозу вони несуть інформує ДСНС України.

Вибухонебезпечні предмети лежать просто у дворах багатоповерхівок і на дитячих майданчиках.

Окупанти також навмисне замінували чимало наших територій, з яких їх вибили українські захисники.

«Вкотре закликаємо: не наближайтеся до мін та боєприпасів! Повідомляйте про такі знахідки рятувальників або поліцію! Розкажіть про це дітям!», - зазначили в ДСНС.

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