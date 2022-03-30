Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів про евакуаційні автобуси, які були обстріляні окупантами.

Як пише Politeka.net, українці вже 35-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Сьогодні, 30 березня, стало відомо, що автобуси з евакуйованими людьми потрапили під обстріл. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"У Лисичанську автобуси для евакуації потрапили під ворожий обстріл, обійшлося без жертв

30 березня під час чергової евакуації жителів Лисичанська автобус потрапив під обстріл росіян.

На щастя, постраждалих немає. Всього за день з цього міста врятовано 260 осіб.

Також з Рубіжного евакуйовано 25 осіб, з Сєвєродонецька – 73, з Кремінної – 58, з Попасної – 13", - написав чиновник.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли російські окупанти обстрілюють автобуси з евакуйованими людьми.

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