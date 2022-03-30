Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал об эвакуационных автобусах, которые были обстреляны оккупантами.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 35-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Сегодня, 30 марта, стало известно, что автобусы с эвакуированными людьми попали под обстрел. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"В Лисичанске автобусы для эвакуации попали под вражеский обстрел, обошлось без жертв

30 марта во время очередной эвакуации жителей Лисичанска автобус попал под обстрел россиян.

К счастью, пострадавших нет. Всего за день из этого города спасены 260 человек.

Также из Рубежного эвакуированы 25 человек, из Северодонецка – 73, из Кременной – 58, из Попасной – 13", - написал чиновник.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда российские оккупанты обстреливают автобусы с эвакуированными людьми.

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