Сама наявність у ЗСУ сучасних переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin або NLAW викликає у росіян паніку.

Бойовий танк Т-72 армії загарбників знищили вщент штурмовиками 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Кадри показали на сторінці бригади в Фейсбук.

«Від ракетного удару з переносного протитанкового комплексу Javelin не врятував ні активний захист, ні так званий «мангал» (наварені зверху ґрати). Після ураження ракетою в танку здетонував боєкомплект, внаслідок чого його башту зірвало. Екіпаж (троє ворогів) знищений без можливості ідентифікації», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, боку 128 бригади поранених чи загиблих немає.

«Сама наявність у ЗСУ сучасних переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin чи NLAW викликає в росіян паніку. У разі влучення ракети в танк, БТР, БМП чи іншу броньовану техніку в екіпажу й десанту немає жодних шансів вижити», - йдеться в повідомленні Закарпатської бригади.

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