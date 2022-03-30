Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні розпочало втілювати програму з надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час свого відеозвернення 30 березня.

Наразі програма стартувала лише на Закарпатті, але в перспективі й інші регіони.

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Розмір допомоги – 2220 грн на людину.

Грошову допомогу надаватимуть найвразливішим групам серед переміщених осіб:

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  • вагітним та матерям, що самостійно виховують дітей,
  • сім’ям із двома і більше дітьми,
  • родинам, серед членів яких є особи з інвалідністю,
  • людям похилого віку.

Списки цих категорій опрацьовуватиме Департамент соцзахисту населення Закарпатської ОВА та соціальні працівники тергромад.

Щоб отримати допомогу порібно зареєструватися як внутрішньо переміщена особа у відповідній області через органи соцзахисту чи ЦНАП.

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