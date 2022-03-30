Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що для України означають проміжні результати переговорів з Росією.

Після неоднозначної реакції суспільства на результати переговорів з російською делегацією в Туреччині Арестович випустив нове відеозвернення до українців. У ньому він пояснив, що чекає Україну відповідно до проміжних домовленостей.

"Ми йдемо в ЄС, отримуємо величезні гроші на відновлення і отримуємо гарантії краще ніж в НАТО", - зазначив радник глави ОП.

Він підкреслив,що Україна не йде на компроміси з Росією, що напала на неї. Більш того, нашій стороні вдалося поліпшити свої позиції за всіма пунктами переговорів.

Як розповів Арестович, в ході переговорів обговорювалися в числі іншого можливі гарантії безпеки для України. У число країн-гарантів потрапила і РФ, що викликало багато питань. Однак, як пояснив Арестович, Росія опинилася в списку виключно через те, що є постійним членом Радбезу ООН.

У разі військової агресії проти України країни-гаранти зобов'язуються протягом трьох днів провести екстрені консультації, надати військову, економічну, гуманітарну та політичну допомогу Україні. Йдеться в тому числі про постачання зброї, боєприпасів і закритому небі.

"Гаранти зобов'язуються сприяти і допомагати вступу України в ЄС, Росія в тому числі. Вона з цим погодилася", - підкреслив Арестович.

За його словами, саме українська армія домоглася того, що процес вступу України до Євросоюзу прискорився мінімум на 15 років.

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