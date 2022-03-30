Представительство Международной организации по миграции в Украине начало воплощать программу по оказанию денежной помощи внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщила вице – премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время своего видеообращения 30 марта.
Сейчас программа стартовала только на Закарпатье, но в перспективе и другие регионы.
Размер пособия - 2220 грн на человека.
Денежную помощь будут оказывать самым уязвимым группам среди перемещенных лиц:
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- беременным и матерям, самостоятельно воспитывающим детей,
- семьям с двумя и более детьми,
- семьям, среди членов которых есть лица с инвалидностью,
- старикам.
Списки этих категорий будет обрабатывать Департамент соцзащиты населения Закарпатской ОВА и социальные работники тергромад.
Чтобы получить помощь нужно зарегистрироваться как внутренне перемещена лицо в соответствующей области через органы соцзащиты или ЦПАУ.
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