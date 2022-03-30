За кожного працевлаштованого переселенця роботодавець отримуватиме 6500 гривень на місяць. Будуть введені й інші рішення для підтримки українців.

Про це, як пише Politeka.net, повідомила народний депутат Олена Шуляк.

За її словами, механізм вже розроблений державою.

Цю суму платитимуть впродовж перших двох місяців з моменту працевлаштування. Для цього власнику бізнесу треба подати заявку до Державної служби зайнятості або ж зареєструвати дані працівника через портал «Дія».

Вважається, що такий механізм стимулюватиме роботодавців працевлаштовувати переселенців.

Отримувати грошову допомогу від держави зможуть і самі переселенці. Мова йде про 2 тис. гривень на дорослого і 3 тис. гривень на дитину та людину з інвалідністю.

Гроші будуть нараховуватись протягом воєнного стану та ще місяць після його скасування.

Для отримання цієї виплати необхідно зареєструватися як внутрішньо переміщена особа: зараз це можна зробити у територіальних громадах або ЦНАПах. Однак через декілька днів така можливість з’явиться у «Дії».

Щоб отримати допомогу за березень, потрібно встигнути зареєструватися до 14 квітня.

Також Шуляк повідомила, що низка підприємств отримала держзамовлення на виробництво продукції у цілодобовому режимі. Такий крок, як очікується, збільшить кількість робочих місць у чотири рази, адже будуть відкриті додаткові зміни.

Нагадаємо, раніше Рада Євросоюзу схвалила план із 10 пунктів щодо підтримки українців, які вимушено виїжджають із країни через вторгнення росії.

За даними ООН, через російське вторгнення 3,9 мільйона українців стали біженцями, а ще 6,5 мільйона — вимушеними переселенцями.

Як писала Politeka.net, українцям безкоштовно передадуть продукти.

Також Politeka.net передавала, що окупанти вивозять з домівок українців навіть косметику і взуття.

Додамо, що українцям вже розповіли, як отримати компенсацію за житло, яке було зруйноване або пошкоджене російськими загарбниками.