Близько 148 дітей загинули в результаті нападу Росії на Україну, ще більше двохсот отримали поранення.

Українська омбудсмен Людмила Денисова у своєму телеграм-каналі розповіла, скільки дітей загинуло в Україні в результаті повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну.

Так, за даними омбудсмена, 148 дітей загинули в результаті нападу Росії на Україну. Ще 232 дитини поранені за час повномасштабних бойових дій на території України, які веде Росія. Це дані станом на ранок 31 Березня.

"Також відомо, що станом на 27 березня 210 дітей загинули в блокадному Маріуполі. Ці дані не остаточні, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях", - додала Людмила Денисова.

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