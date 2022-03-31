Украинская омбудсмен Людмила Денисова в своем телеграмм-канале рассказала, сколько детей погибло в Украине в результате полномасштабного вторжения россии в нашу страну.
Так, по данным омбудсмена, 148 детей погибли в результате нападения России на Украину. Еще 232 ребенка ранены за время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет россия. Это данные по состоянию на утро 31 марта.
"Также известно, что по состоянию на 27 марта 210 детей погибли в блокадном Мариуполе. Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - добавила Людмила Денисова.
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