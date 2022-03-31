У Сєвєродонецьку через обстріли росіян загорілася школа, а в Лисичанську – нафтове сховище. Про це повідомляє Сьогодні, 31-го березня голова ОДА Луганщини Сергій Гайдай.

Вже відомо, що через складну обстановку, постраждалих і загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць. Через вогонь, що поширився, постраждали 9 житлових будинків, у Сєвєродонецьку – 5, у Рубіжному-1. Ще ряд будинків пошкоджений, але не загорівся.

"Росіяни б'ють з усіх видів важкого озброєння. Якщо раніше в Лисичанську люди відчували себе більш-менш безпечно, порівняно з ситуацією в інших містах області, то вчора, ймовірно, не залишилося жодного мікрорайону, куди б не потрапив " русский мир»", - йдеться в повідомленні.

Рахунок зруйнованих будинків пішов на десятки. Як і постраждалих. Двоє людей загинули, двоє дітей у важкому стані.

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Ми також писали, Українська омбудсмен Людмила Денисова у своєму телеграм-каналі розповіла, скільки дітей загинуло в Україні в результаті повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну.

Так, за даними омбудсмена, 148 дітей загинули в результаті нападу Росії на Україну. Ще 232 дитини поранені за час повномасштабних бойових дій на території України, які веде Росія. Це дані станом на ранок 31 Березня.