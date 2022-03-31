"Бити будуть по об'єктах ВПК, навіть якщо будуть бити, і по об'єктах інфраструктури, навіть якщо будуть бити".

Так радник голови офісу президента Олексій Арестович прокоментувавши інформацію, що з'явилася в мережі, про "масову паніку" щодо того, що сьогодні вночі Росія нібито «завдасть масованого удару з 04:00 до 04:30 по всій території України».

"Друзі мої, немає ніякого сенсу витрачати ракети, які коштують мільйони доларів, десятки мільйонів доларів в одному залпі на те, щоб убити народного депутата України або журналіста. Бити будуть по об'єктах ВПК, навіть якщо будуть бити, і по об'єктах інфраструктури, навіть якщо будуть бити. А що значить " навіть якщо будуть бити»? Вони б'ють щоночі. Причому щотижня інтенсивність цих ударів збільшується", - пояснив Арестович, додавши, що не розуміє, в чому причина паніки, яку розганяють у журналістських чатах, чатах народних депутатів України.

Радник глави офісу президента також закликав українців не ігнорувати повітряну сирену і перебувати в укритті.

"Шановні журналісти, народні депутати, і всі інші, не лякайте один одного і не розсилайте моторошні повідомлення про масований Російський удар, який трапляється кожен божий день по наростаючій і буде ще дуже-дуже довго», - попередив Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович також повідомив, що росіяни частково виводять свої війська з боку Броварів, проте в напрямку Бучі та Гостомеля вони нікуди не йдуть і готуються до боїв.

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