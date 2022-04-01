У Міністерстві внутрішніх справ України опублікували відео з Ірпеня, який вже кілька днів перебуває під контролем Збройних сил України. На кадрах можна побачити, які масштаби руйнування залишили після себе російські окупанти в 70-тисячному місті біля столиці.

У ролику, знятому з автомобіля, видно розбомблені і обстріляні приватні будинки і багатоповерхівки. На вулицях багато сміття, залишків від дозволених будинків і гару на фасадах. Видовище не для вразливих.

Раніше також з'явилося відео з кадрами дозволів в блокадному Маріуполі, зняте з дрона. На цих страшних шокуючих кадрах можна побачити, як російські окупанти зруйнували місто, не залишивши йому жодного шансу. У ролику з висоти видно грандіозні масштаби руйнувань, які завдали війська "асвабадітелей".

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