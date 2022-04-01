У перехопленій розмові добре чути, що окупант теж не вірить у такі заяви.

Як пише Politeka.net, 9 травня Уряд рф хочуть проводити в Україні "парад перемоги", проте самі окупанти сумніваються в реалістичності даного плану. Про це повідомляє Служба безпеки України на своїй сторінці у Фейсбук.

У перехопленій розмові добре чути, що окупант теж не вірить у такі заяви. Він вже не вірить у Переможне для Росії завершення війни і єдине, про що мріє – повернутися додому.

"Коли в'їхали-машини скрізь підірвані, всі міста зруйновані нах * й. Мирних жителів ... наші з усіх боків ху * рять. Тут старшина с'е * лся в Росію вже нах * й. Є дах тут таких. Втекли, коли зрозуміли,що конкретно еб*шитий» - не соромлячись у виразах, каже окупант.

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Зазначено, що вертольоти росіян використовували "танець страху". Перед випуском ракет вони задерли "носи", щоб підвищити дальність стрільби, а потім біжать, відстрілюючи теплові пастки. Перший вдало виконав маневр, але другий вертоліт був вражений українським захисником. Після відстрілу пасток Мі - 28 отримав "під хвіст" ракетою, після чого розвалився.

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