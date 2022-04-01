Про це повідомляється в новому зведенні Генштабу ЗСУ станом на вечір 37-го дня війни з Росією. Повідомляється, що ворог продовжує відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також перегрупування своїх військ. Передбачається, що зараз окупанти можуть створити ударні угруповання на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Також Генштаб повідомив про те, що російських військовослужбовців, які раніше перебували в Чорнобильській зоні відчуження, доставили в Гомельський республіканський Науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини в Білорусі. Повідомляється, що військові отримали значні дози радіації.

Також надійшла інформація про те, що в зайнятому окупантами місті Енергодар Запорізької області російські військові утримують місцевих жителів на на території військової частини Національної гвардії України. Затриманих підозрюють в організації проукраїнських акцій і підготовці «диверсій» проти загарбників. Повідомляється, що українців допитують із застосуванням способів психічного і фізичного тиску.

Також повідомляється, що в захопленому місті Токмак Запорізької області окупанти готуються провести «референдум». Він запланований на 4 квітня. У той же час в Мелітополі росіяни продовжують намагатися перевести навчальний процес на російську мову.

Нагадаємо, зрадники допомогли окупантам заблокувати Ізюм.

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