Окупанти продовжують обстрілювати мирних громадян і в тому числі волонтерів, які і так ризикують життям, щоб допомогти іншим людям.

Стало відомо, що 30 березня окупанти вбили волонтера Олексія Антонова, який віз гуманітарну допомогу в Чернігів. Разом з ним загинули ще 9 осіб, які їхали в колоні.

"Олексій з початку війни возив медикаменти і речі першої необхідності для військових і цивільних людей, які перебували в зонах бойових дій.

Це була його третя і остання поїздка до Чернігова. Вічна пам'ять і Слава героям! 😔 » - йдеться в повідомленні.

Також ми писали, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув військовий Сергій Клименков. Чоловік пройшов пекло боїв за Іловайськ і Дебальцеве, проте продовжував захищати рідну землю.

Про загибель українського захисника передавати у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка, де ніс службу загиблий захисник.

Пройшовши пекло боїв за Іловайськ та Дебальцеве, боєць продовжував захищати територіальну цілісність України. Він отримав три контузії і три поранення. За сміливість був нагороджений державною нагородою-орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Нагадавши, Одещина оплакує юного морпіха: попрощатися прийшов дідусь, який замінив Герою батька.

Крім того Politeka писала, що від ворожого снаряда загинув 10-річний син рекордсмена України: дружині спортсмена загрожує ампутація.

Також Politeka повідомляла, що окупанти розстріляли студентку, яка везла гуманітарну допомогу до Чернігова.