Оккупанты продолжают обстреливать мирных граждан и в том числе волонтеров, которые и так рискуют жизнью, чтобы помочь другим людям.

Стало известно, что 30 марта оккупанты убили волонтера Алексея Антонова, который вез гуманитарную помощь в Чернигов. Вместе с ним погибли еще 9 человек, ехавших в колонне.

«Алексей с начала войны возил медикаменты и вещи первой необходимости для военных и гражданских людей, которые находились в зонах боевых действий.

Это была его третья и последняя поездка в Чернигов. Вечная память и Слава героям! 😔» - говорится в сообщении.

Также мы писали, защищая Украину от российских оккупантов, погиб военный Сергей Клименков. Муж прошел ад боев за Иловайск и Дебальцево, однако продолжал защищать родную землю.

О гибели украинского защитника сообщили в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушка, где нес службу погибший защитник.

Пройдя ад боев за Иловайск и Дебальцево, боец ​​продолжал защищать территориальную целостность Украины. Он получил три контузии и три ранения. За смелость был награжден государственной наградой – орденом "За мужество" ІІІ степени.

Напомним, Одесчина оплакивает юного морпеха: проститься пришел дедушка, который заменил Герою отца.

Кроме того Politeka писала, что от вражеского снаряда погиб 10-летний сын рекордсмена Украины: жене спортсмена грозит ампутация.

Также Politeka сообщала, что оккупанты расстреляли студентку, которая везла гуманитарную помощь в Чернигов.