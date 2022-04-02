Стало известно, что 30 марта оккупанты убили волонтера Алексея Антонова, который вез гуманитарную помощь в Чернигов. Вместе с ним погибли еще 9 человек, ехавших в колонне.
«Алексей с начала войны возил медикаменты и вещи первой необходимости для военных и гражданских людей, которые находились в зонах боевых действий.
Это была его третья и последняя поездка в Чернигов. Вечная память и Слава героям! 😔» - говорится в сообщении.
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Также мы писали, защищая Украину от российских оккупантов, погиб военный Сергей Клименков. Муж прошел ад боев за Иловайск и Дебальцево, однако продолжал защищать родную землю.
О гибели украинского защитника сообщили в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушка, где нес службу погибший защитник.
Пройдя ад боев за Иловайск и Дебальцево, боец продолжал защищать территориальную целостность Украины. Он получил три контузии и три ранения. За смелость был награжден государственной наградой – орденом "За мужество" ІІІ степени.
Напомним, Одесчина оплакивает юного морпеха: проститься пришел дедушка, который заменил Герою отца.
Кроме того Politeka писала, что от вражеского снаряда погиб 10-летний сын рекордсмена Украины: жене спортсмена грозит ампутация.
Также Politeka сообщала, что оккупанты расстреляли студентку, которая везла гуманитарную помощь в Чернигов.