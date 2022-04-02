Окупанти викрали мера Таврійська Миколу різака та заступника голови Новослобідської ОТГ Конотопського району Олексія Шибаєва. Про це стало відомо із заяв міської територіальної громади, а також з коментаря Дмитра Живицького.

«З вечора 1 квітня відсутня інформація про місце знаходження міського голови Таврійська Миколи різака. Він був затриманий російськими військовими. Цілі ізоляції і вимоги представників окупаційних військ до глави міста достовірно поки не встановлені», - повідомили в міській тергромаді.

Повідомляється, що Шибаєва також викрали 1 квітня на ворожому блокпосту біля с.Пересепки, Путивльської ОТГ, коли він супроводжував гуманітарний вантаж. Це підтвердив голова Сумської області Живицький.