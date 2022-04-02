Окупанти викрали мера Таврійська Миколу різака та заступника голови Новослобідської ОТГ Конотопського району Олексія Шибаєва. Про це стало відомо із заяв міської територіальної громади, а також з коментаря Дмитра Живицького.
«З вечора 1 квітня відсутня інформація про місце знаходження міського голови Таврійська Миколи різака. Він був затриманий російськими військовими. Цілі ізоляції і вимоги представників окупаційних військ до глави міста достовірно поки не встановлені», - повідомили в міській тергромаді.
Повідомляється, що Шибаєва також викрали 1 квітня на ворожому блокпосту біля с.Пересепки, Путивльської ОТГ, коли він супроводжував гуманітарний вантаж. Це підтвердив голова Сумської області Живицький.
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"Вони будуть бити ракетами довго, я думаю, що майже до останнього дня конфлікту, тому що у них дуже багато крилатих ракет авіаційного базування. І вони б'ють цими ракетами переважно зі стратегічних бомбардувальників, які навіть не входять у повітряний простір України. Також у них багато балістичних ракет типу "Іскандер", - заявив Арестович.
Раніше Арестович повідомив, де сама тежаля ситуція на фронті.
Також Politeka.net писала, що російські окупанти на межі божевілля.
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