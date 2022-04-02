Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении СБУ.
Так, согласно их данным, многие солдаты буквально на грани безумия от того, что каждый день им приходится отправлять на «большую землю» колонны грузовиков с трупами.
"Вот как этот захватчик, стоящий под Киевом и не скрывающий своего раздражения: "Не то, что себя жалко. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем по**й», - приводит в СБУ отрывок разговора одного из оккупантов.
Кроме того, на перехваченных силами СБУ разговорах он говорит, что зол на путина, который обещал им триумфальное шествие, а вместо этого втянул в затяжную войну, где им не победить.
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«Уже больше месяца мы здесь е**мся..., а они взять ее (Украину) не могут. Путин ... конченный человек. Здесь уже миллионы людей погибли", - жалуется оккупант.
Жена, чтобы утешить его, рассказывает, что по телевизору показывали шаманку, которая еще в 2020 году предсказала войну с Украиной и пообещала ее завершение до 13 апреля.
Напомним, согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, на 2 апреля оккупационные войска уже потеряли почти 18 тысяч человек.
В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что "афганизации" конфликта не будет.
Между тем стало известно, что российские оккупанты-мародеры, которые отступили из Киевской области в Беларусь, штурмуют курьерские доставки в РФ, чтобы отправить домой награбленное
"Сейчас оккупанты находятся в отделении Российской службы экспресс-доставки СДЭК в Мозыре и оформляют доставку вещей. Также сообщают, что в Хойниках солдаты заходили на почту и спрашивали о возможности отправки международных посылок – мобильных телефонов, других вещей», – пишет Беларускі Гаюн.
Напомним, Politeka.net также писала, что на Луганщине разбили кадыровцев.
Кроме того сообщалось, что бойцы ВСУ укрепили ключевой плацдарм под Харьковом.