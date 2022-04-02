Оккупанты похитили мэра Таврийска Николая Ризака и замглавы Новослободской ОТГ Конотопского района Алексея Шибаева. Об этом стало известно из заявлений городской территориальной громады, а также из комментария Дмитрий Живицкого.
«С вечера 1 апреля отсутствует информация о месте нахождения городского головы Таврийска Николая Ризака. Он был задержан русскими военными. Цели изоляции и требования представителей оккупационных войск к главе города достоверно пока не установлены», - сообщили в городской тергромаде.
Сообщается, что Шибаева также похитили 1 апреля на вражеском блокпосту возле с. Пересепки, Путивльской ОТГ, когда он сопровождал гуманитарный груз. Это подтвердил глава Сумской области Живицкий.
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«Они будут бить ракетами долго, я думаю, что почти до последнего дня конфликта, потому что у них очень много крылатых ракет авиационного базирования. И они бьют этими ракетами преимущественно со стратегических бомбардировщиков, которые даже не входят в воздушное пространство Украины. Также у них много баллистических ракет типа "Искандер", - заявил Арестович.
Ранее Арестович сообщил, где самая тежаля ситуция на фронте.
Также Politeka.net писала, что российские оккупанты на грани безумия.
Кроме того Politeka.net сообщала, что в освобожденной Буче украинские защитники нашли тела мирных жителей, которых замучали оккупанты.