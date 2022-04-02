Оккупанты похитили мэра Таврийска Николая Ризака и замглавы Новослободской ОТГ Конотопского района Алексея Шибаева. Об этом стало известно из заявлений городской территориальной громады, а также из комментария Дмитрий Живицкого.

«С вечера 1 апреля отсутствует информация о месте нахождения городского головы Таврийска Николая Ризака. Он был задержан русскими военными. Цели изоляции и требования представителей оккупационных войск к главе города достоверно пока не установлены», - сообщили в городской тергромаде.

Сообщается, что Шибаева также похитили 1 апреля на вражеском блокпосту возле с. Пересепки, Путивльской ОТГ, когда он сопровождал гуманитарный груз. Это подтвердил глава Сумской области Живицкий.

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