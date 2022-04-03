У Маріуполі російські окупанти вбили литовського режисера Мантаса Кведаравічюса. Про це заявив режисер Віталій Манський на своїй сторінці Facebook.
Убитий чоловік був автором фільму про війну на Донбасі. Вже відомо, що документаліста позбавили життя під час спроби виїхати з міста, Кведаравічюс загинув у віці 45 років.
"Наш друг, учасник Артдокфест, Литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий в Маріуполі з камерою в руках на цій дерьмовій війні зла проти всього світу. Я знайшов кілька фото, де ми разом з Мантасом на Артдокфесті в Ризі в 2016 році обговорюємо місце документаліста на війні. Мантас все більше мовчав і думав", - сказав Манський, режисер і друг загиблого.
Нагадаємо, Кведаравічюс зняв фільм Mariupolis, його вже називають " людською історією на тлі історичних потрясінь». Фільм про Маріуполь став переможцем Берлінського кінофестивалю.
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За попередніми даними, жертв в результаті ранкового ракетного обстрілу Одеси немає. Про це повідомив офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
За його словами, зараз в деяких районах міста спостерігається задимлення. Всі служби працюють над усуненням наслідків.
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