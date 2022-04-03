Після звільнення від окупантів в Ірпені проходить зачистка міста українськими силами ЗСУ, правоохоронцями та ТрО.

В Ірпені вводять додаткові заходи щодо захисту правопорядку, місто закриють на виїзд і перевірятимуть всі виїжджаючі машини. Ці заходи вжиті, щоб уникнути фактів мародерства. Також на вулицях цілодобово працює поліція. Про це розповіли поліцейські та представники територіальної оборони у відео, яке було опубліковано в телеграм-каналі "Nexta".

"З поліцією разом буде патрулювання максимальне і посилене. Місто повністю закрите на виїзд, оглядаються всі машини без винятку – будь-то поліцейські, або Маркушин, або будь терробороновец, або пожежник. Оглядаються всі на 100% машини", - розповів чоловік у ролику.

Поруч з ним стоїть представник поліції, який розповів, що у звільненому місті цілодобово працюють патрулі, а також вибухотехніки, які зачищають місто від залишених росіянами мін і снарядів.

Відзначимо, що раніше жителів Ірпеня та інших звільнених міст закликали поки не поспішати повертатися, так як відступаючи окупанти залишили безліч мін і розтяжок, які несуть смертельну небезпеку для українців.

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