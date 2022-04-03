Російський призовник показав лист, який отримав з армії, приголомшений тим, що відбувається.

Як пише Politeka.net, українці вже 39-ту добу захищаються від окупаційних військ Росії. За цей час українці не тільки зупинили наступ, а й пішли в контратаку, звільнивши повністю Київську область. Тепер вся світова громадськість в шоці від того, що російська армія творила під Києвом. Тим часом в Росії почався призов і один із призовників опублікував відео з реакцією на отриманий лист. Відео показали в тг-каналі"NEXTA".

"Леха, коротше,***. Я, м'яко кажучи, в шоці. Маман сьогодні принесла цей папірець, я як прочитав, відразу подумав, як звалити з дому. Мені ще повістка не приходила, вони вже домовилися, куди засунуть. А якщо мене як твого батю відправлять кудись на навчання, а потім в Україну закинуть", - сказав призовник.

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