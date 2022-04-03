Можливість використання Росією хімічної та ядерної зброї в Україні прокоментував Генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач Збройних Сил США в Європі Бен Ходжес у інтерв’ю ТСН.

«Може (Путін застосувати ядерну зброю в Україні, - ред.). Але я думаю, що не стане. Він зло. Президент Байден правий, росіяни заслуговують кращого лідера, ніж Путін. Але я не думаю, що він божевільний. Він зло. Він не рахується з життями людей, використовує отруту проти власних людей. Тому, він може використати хімічну та ядерну зброю. Але я не думаю, що він ірраціональний у російському розумінні. Він ірраціональний у нашому сприйнятті. Але я не думаю, що він ірраціональний щодо того, як росіяни можуть на це дивитися», - заявив генерал-лейтенант США.

«Тому, я не бачу, що вони здобудуть якусь перевагу на полі бою від використання хімічної або ядерної зброї. І це зробить майже неможливим для Заходу залишатися осторонь, якщо вони використають цю зброю. І я думаю люди навколо нього (Путіна – ред.), хто радить йому, кажуть, що для Росії не буде жодного хорошого результату, якщо вони використають хімічну або ядерну зброю. Через це, на жаль, ми самі себе стримуємо (Захід, зокрема побоюючись надавати Україні наступальну зброю, мовляв, це лише спровокує Путіна – ред.), бо є занадто багато занепокоєння. Я думаю, що ми переоцінили загрозу ескалації чи воєнної риторики», - заявив Бен Ходжес.

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