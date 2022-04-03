Піротехніки ДСНС України продовжують очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє МВС України на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Особливу увагу рятувальники приділяють сільськогосподарським угіддям, щоб аграрії могли безпечно розпочати посівну. Виявлені елементи представляють реальну загрозу.
"3 квітня в Запорізькій області на території одного з населених пунктів сапери виявили бойові елементи реактивної системи залпового вогню «Торнадо С», а саме: касетні елементи КОБЕ ЗБ30 в кількості 23 одиниці і 27 касетних осколкових елементів КОБЕ-77, що представляли загрозу миру» - розповідають в повідомленні МВС.
Відомо, що найбільш небезпечні елементи довелося транспортувати за допомогою телескопічної штанги.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Арестович назвав терміни результату війни: "Буде вирішено протягом 2-3 тижнів"
"Ви нікчеми": мешканка села на Чернігівщині висловилася в обличчя російським окупантам
Ворог атакував Одесу, випущено кілька ракет: зафіксовано пожежі
"Це геноцид, не інакше": у звільненій Бучі знайшли тіла закатованих окупантами мирних жителів
Ми також писали, можливість використання Росією хімічної та ядерної зброї в Україні прокоментував Генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач Збройних Сил США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю ТСН.
"Може. Але я думаю, що не стане. Він зло. Президент Байден правий, росіяни заслуговують кращого лідера, ніж Путін. Але я не думаю, що він божевільний. Він зло.
Він не рахується з життями людей, використовує отруту проти власних людей. Тому, він може використовувати хімічну і ядерну зброю. Але я не думаю, що він ірраціональний в російському розумінні», - заявив генерал-лейтенант США.
Нагадавши, Подоляк висловився про гарантії безпеки для України: "у разі нової війни..."
Як повідомляла Politeka, ЗСУ знищили підрозділ російських окупантів, з'явилися кадри
Також Politeka писала, що Кулеба після побаченого в Бучі закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати на збір доказів