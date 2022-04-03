На території одного з населених пунктів сапери виявили бойові елементи реактивної системи залпового вогню «Торнадо С».

Піротехніки ДСНС України продовжують очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє МВС України на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Особливу увагу рятувальники приділяють сільськогосподарським угіддям, щоб аграрії могли безпечно розпочати посівну. Виявлені елементи представляють реальну загрозу.

"3 квітня в Запорізькій області на території одного з населених пунктів сапери виявили бойові елементи реактивної системи залпового вогню «Торнадо С», а саме: касетні елементи КОБЕ ЗБ30 в кількості 23 одиниці і 27 касетних осколкових елементів КОБЕ-77, що представляли загрозу миру» - розповідають в повідомленні МВС.

Відомо, що найбільш небезпечні елементи довелося транспортувати за допомогою телескопічної штанги.

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"Може. Але я думаю, що не стане. Він зло. Президент Байден правий, росіяни заслуговують кращого лідера, ніж Путін. Але я не думаю, що він божевільний. Він зло.

Він не рахується з життями людей, використовує отруту проти власних людей. Тому, він може використовувати хімічну і ядерну зброю. Але я не думаю, що він ірраціональний в російському розумінні», - заявив генерал-лейтенант США.

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