У мережі з'явилося відео зі звільненого Ірпеня, на якому показали кадри з Алеї Героїв АТО, яка була в місті. Як видно на кадрах, російські мерзотники стріляли не тільки по мирних жителях, а й зі злістю розстрілювали портрети Героїв АТО, які були виставлені на Алеї.
За кадром чутно голос автора відео, який показав і розповів про те, що трапилося:
"Бачите, як російські орки, тварюки, навіть наших загиблих героїв у спокої не залишили. Свідомо розстрілювали фотографії пам'ятні на Алеї пам'яті, Алеї Героїв Ірпінськії. Не пробачимо мерзотникам! Просто не пробачимо!".
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