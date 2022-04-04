На відео видно, що портрети розстрілювали прицільно і навмисне.

У мережі з'явилося відео зі звільненого Ірпеня, на якому показали кадри з Алеї Героїв АТО, яка була в місті. Як видно на кадрах, російські мерзотники стріляли не тільки по мирних жителях, а й зі злістю розстрілювали портрети Героїв АТО, які були виставлені на Алеї.

За кадром чутно голос автора відео, який показав і розповів про те, що трапилося:

"Бачите, як російські орки, тварюки, навіть наших загиблих героїв у спокої не залишили. Свідомо розстрілювали фотографії пам'ятні на Алеї пам'яті, Алеї Героїв Ірпінськії. Не пробачимо мерзотникам! Просто не пробачимо!".

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