Генеральний штаб ЗСУ показав нові фото з Гостомельського аеропорту в Київській області, де 27 лютого окупанти знищили найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак "Мрія" Ан-225.

Генштаб показав, як аеропорт виглядає сьогодні, 4 квітня.

Як відомо, станом на ранок 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну та почала бомбити міста, літак Ан-225 знаходився на ремонтних та регламентних роботах на майданчику ДП «Антонов» у Гостомелі.

Один з двигунів, за інформацією директора Авіаліній «Антонова», було знято для проведення ремонту і злетіти саме в цей день літак не зміг, хоча відповідні команди було надано.

29 березня ДК «Укроборонпром» відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства «Антонов» на час службового розслідування.

Справа в тому, що раніше один з пілотів концерну повідомив, що через ймовірність нападу Росії ще в січні була пропозиція про передислокацію всіх літаків до Лейпцига. Однак, за словами пілота, керівництво заводу не відповіло на цю пропозицію. Відтак пілот звинувачує керівництво концерну у втраті найбільного літака в світі.

Зазначимо, за попередніми даними "Укроборонпрому", відновлення "Мрії" коштуватиме понад 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу – понад 5 років. При цьому наголошувалось, що Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор.

Як відомо, на рахунку Ан-225 «Мрія» рекорди по перевезенню максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, а також вантажопідйомності.

Нагадаємо, чи будуть продовжуватися переговори з РФ: Зеленський у Бучі дав вичерпну відповідь

Як повідомляла Politeka, прем'єр Шмигаль назвав втрати українського бюджету через бойові дії

Також Politeka писала, що в Україні знищили командний пункт окупантів: техніка перетворилася на металобрухт