Як пише Politeka.net, українці вже 40-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. За цей час українцям вдалося зупинити ворога і погнати назад за деякими напрямками. А сьогодні, четвертого квітня, стало відомо, що сили спеціальних операцій захопили черговий трофей - РЛС 30н6е. про це передає "Арміяінформ" на своїй сторінці в Фейсбук.
"Спецназівці захопили трофей: ворожу РЛС 30Н6Е
Вона є найважливішою складовою мобільного зенітного ракетного комплексу С-300ПМУ.
Ця РЛС забезпечує автоматичне виявлення і захоплення аеродинамічних і балістичних цілей, максимальна швидкість яких не перевищує 2800 м/с (10080 км/год).
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Може одночасно здійснювати супровід до 100 цілей, а також наведення і пуск 12 зенітних керованих ракет по шести цілям з розпізнаванням "свій-чужий", - написано було в повідомленні.
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