Омбудсмен заявила, что рф грубо нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова рассказала о грубом нарушении россией Женевской конвенции по обращению с украинскими пленными. Все факты она описала на своей странице в Facebook.

По словам омбудсмена, РФ грубо нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Эти факты подтвердились во время последнего освобождения из враждебного плена граждан Украины.

"Украинские военнослужащие рассказали о негуманном обращении с ними со стороны российской стороны: их держали в поле, в яме, в гараже. Периодически выводили по одному: избивали примерами, стреляли у уха, запугивали.

Ребят с острова Змеиный, которых на буксире доставили в Севастополь, местные репортеры начали использовать для пропаганды, рассказывая о гуманной российской власти, которая организовала доставку пленных домой.

Военнопленных вывезли в неизвестном направлении и поселили в палаточном городке при температуре воздуха минус 20 градусов, в результате чего у многих ребят отморожение конечностей. К ним относились как к заключенным, морально давили, а во время прогулок во дворике спускали собаку.

Такие действия со стороны России являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными. Кроме того, военнопленные всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия или запугивания, а также от обид и любопытства публики.

В нарушение статьи 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, кое-где по несколько дней граждан Украины морили голодом.

Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека при вторжении России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины", - написала Денисова.

Напомним, Украинская разведка обнародовала имена российских военных, которые причастны к зверствам в Буче: список.

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