Как пишет Politeka.net, украинці уже 40-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время украинцам удалось остановить врага и погнать назад по некоторым направлениям. А сегодня, четвертого апреля, стало известно, что силы специальных операций захватили очередной трофей - РЛС 30Н6Е. Об этом передает "АрмияИнформ" на своей страничке в Фейсбук.
"Спецназовцы захватили трофей: вражескую РЛС 30Н6Е
Она является важнейшей составляющей мобильного зенитного ракетного комплекса С-300ПМУ.
Эта РЛС обеспечивает автоматическое обнаружение и захват аэродинамических и баллистических целей, максимальная скорость которых не превышает 2800 м/с (10080 км/ч).
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Может одновременно осуществлять сопровождение до 100 целей, а также наведение и пуск 12 зенитных управляемых ракет по шести целям с распознаванием "свой-чужой", - написано было в сообщении.
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