У будівлі є російські окупанти з пораненнями, лікарів і хворих громадян туди не пускають.

У місті Пологи Запорізької області, яке знаходиться в тимчасовій окупації російських окупантів, війська рф захопили і замінували районну лікарню. Про це сьогодні, п'ятого квітня, в телеграм-каналі повідомляє Запорізька ОВА. Про це в Телеграма повідомляє Запорізька ОВА.

“У тимчасово окупованому місті Пологи окупанти захопили і замінували внутрішню територію Центральної районної лікарні. Медичному персоналу і пацієнтам заборонили повертатися в заклад», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в будівлі є російські окупанти з пораненнями, лікарів і хворих громадян туди не пускають. Відомо, що рф продовжує обстрілювати мирні села і містечка в Пологівському районі.

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"3 квітня в Запорізькій області на території одного з населених пунктів сапери виявили бойові елементи реактивної системи залпового вогню «Торнадо С», а саме: касетні елементи КОБЕ ЗБ30 в кількості 23 одиниці і 27 касетних осколкових елементів КОБЕ-77, що представляли загрозу миру» - розповідають в повідомленні МВС.

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