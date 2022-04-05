Верещук розповіла, що була проведена нарада за участю чиновників, на якій обговорювалося питання з приводу обміну полоненими.

Кількість полонених російських військових в Україні на даний момент становить близько 600 осіб. Про це Віце-прем'єр-міністр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла в ефірі телемарафону.

"Коли ми говоримо про загальну цифру, то їх близько 600 зараз. У нас повинен бути побудований спеціальний табір відповідно до міжнародного права", - розповіла Верещук.

Верещук також розповіла, що була проведена нарада за участю чиновників, на якій обговорювалося питання з приводу обміну полоненими.

"Головне, ми говорили про те, як змусити Росію допустити Червоний Хрест до наших полонених, змусити Росію відпустити наших полонених, а деякі з них ще з 2014 року, і так само жінки, знаходяться на території Донецької та Луганської областей", - додала Верещук.

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