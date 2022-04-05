СБУ оприлюднило відео з допитом полонених окупантів. Зокрема, російські солдати розповіли, що їх керівництво планувало швидко захопити Київ. Солдатам обіцяли, що на встановлення контролю над трьома мостами через Дніпро піде всього п'ять днів.

Окупант зізнався, що план швидко провалився, а командування жахливо ставилося до солдатів. А вони самі не змогли взяти навіть маленьке село, адже його охороняли ЗСУ та тероборона.

"Нас загнали всі в кут, як псів. Всі на нас поклали. Наше командування на нас поклало. Звертаються з нами просто як з витратним матеріалом. Після того, як ми перетнули кордон, ми кочували з одного населеного пункту в інший. Намагалися захопити Гоголів. Але нічого не виходило", - заявив він.

Полонений контрактник зізнався, що російські солдати творили в Україні всілякі звірства: займалися мародерством, гвалтували і вбивали мирних жителів. За його словами, російські військові "відчули вседозволеність на чужій території".

Один з полонених був вражений, що місцевих "не потрібно ні від кого рятувати", вони живуть своїм життям і "ніяких нацистів в Україні немає".

Окупант повідомив, що у них великі втрати, армію фактично розбили, а нацистів він так і не знайшов. Замість цього спостерігає за звірствами і жорстокістю власних товаришів по службі, і не розуміє, навіщо приїхати воювати в Україну.

Ще один зателефонував своїй мамі і просив не вірити тому, що показують по телевізору.

Нагадаємо, російських військових, які влаштували пекло в Бучі, повертають в Україну.

Як повідомляла Politeka, в українському порту окупанти обстріляли іноземне цивільне судно.

Також Politeka писала, що оприлюднено нові дані розвідки Британії.