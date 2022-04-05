Украина накажет российских военных преступников, которые жестоко пытали наших граждан и убивали их на улице, в подвалах и в их собственных домах в Буче под Киевом и других городах Киевской области. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, которая прошла во время его поездки на места преступлений.

"Есть наше внутреннее дело по этим преступникам, которые пытали наших людей. Мы начинаем собирать информацию и будем искать этих людей. Есть люди, которые очень хотят найти этих преступников. Если международное законодательство не будет нам в этом помогать, это сделает украинский закон", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Также президент Украины отметил, что страна начала договариваться с ЕС о намерении создать специальную комиссию, которая будет расследовать преступления российской армии в Киевской области.

Зеленский сказал, что Украина намерена действовать по законодательству, поскольку живет в "цивилизованном мире".

Ранее мы написали, что 64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой творили массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, будут возвращена на территорию Украины. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую.

По состоянию на 4 апреля бригада была выведена из Украины в Беларусь и она находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород. После лишь двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых «горячих» точек.

Напомним, российских военных, которые устроили пекло в Буче, возвращают в Украину.

Как сообщала Politeka, в украинском порту оккупанты обстреляли иностранное гражданское судно.

Также Politeka писала, что обнародованы новые данные разведки Британии.