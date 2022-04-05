Також повідомляється, яка потрібна перша допомога при попаданні азотної кислоти в очі.

Сьогодні вдень голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив на своїй сторінці в Телеграм-каналі про обстріл Рубіжного. В результаті військових дій окупантів сталося потрапляння в цистерну з азотною кислотою.

Так, з'явилися, подробиці про потрапляння в цистерну з азотом.

"Ця рідина досить токсична і ми не знаємо куди піде ця токсична хмара. Стежимо за вітром і чекаємо дощу". Відзначимо, що вітер зараз дме в бік РФ і так росіяни можуть відчути на собі діяння своєї армії, але по дорозі дуже багато українських сіл і міст» - говорить Гайдай у зверненні.

Також повідомляється, яка потрібна перша допомога при попаданні азотної кислоти в очі. Необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру-уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

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«Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі. Знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, в деяких інших районах країни», - заявив Зеленський, додавши, що ворог концентрує там значну кількість військових і техніки.

Нагадавши, раніше були оприлюднені нові дані розвідки Британії.

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