Также сообщается, какая нужна первая помощь при попадании азотной кислоты в глаза.

Сегодня днем глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил на своей странице в Телеграм-канале об обстреле Рубежного. В результате военных действий оккупантов произошло попадание в цистерну с азотной кислотой.

Так, появились, подробности о попадании в цистерну с азотом.

«Эта жидкость достаточно токсична и мы не знаем куда пойдёт это токсическое облако. Следим за ветром и ждем дождя». Отметим, что ветер сейчас дует в сторону РФ и так россияне могут ощутить на себе деяния своей армии, но по пути очень много украинских сел и городов» - говорит Гайдай в обращении.

Также сообщается, какая нужна первая помощь при попадании азотной кислоты в глаза. Необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды.

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«Мы знаем, что они собираются делать на Донбассе. Знаем, что они собираются делать возле Харькова, в некоторых других районах страны», - заявил Зеленский, добавив, что враг концентрирует там значительное количество военных и техники.

Напомним, ранее были обнародовані новые данные разведки Британии.

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