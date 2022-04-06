Президент України Володимир Зеленський розповів, що найскладніша ситуація спостерігається на Донбасі і на Харківському напрямку.
Про це він сказав у відеозверненні в ніч проти 6 квітня.
«Найбільш складно, як і в попередні дні, на Донбасі, на Харківському напрямку. Але ми продовжуємо робити все для того, щоб у наших захисників, у наших захисниць було чим зупиняти російські війська», - заявив Зеленський.
Президент також зазначив, що попри те, що окупанти переважають чисельно, ЗСУ утримують більшість напрямків.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Лихі 90-ті будуть здаватися ситими і спокійними": Зеленський попередив керівництво РФ
Бої значно послабшають на цьому тижні: оприлюднено нові дані розвідки Британії
Ордер на арешт Путіна: стало відомо, чи можуть президента РФ взяти під варту
Сили ППО збили повітряну ціль на Волині: перші подробиці
«Я хочу подякувати усім нашим захисникам, усім нашим захисницям за те, що це є можливим. За те, що Збройні сили України утримують більшість напрямків, на яких ворог намагався прорватися вглиб країни», – заявив Зеленський.
Нагадаємо, президент Франції Макрон відповів на запрошення Зеленського відвідати Київ.
Як повідомляла Politeka, Зеленський виступив на Радбезі ООН і назвав два варіанти розвитку подій.
Також Politeka писала, що Зеленський розкрив, чим Україна компенсує чисельну перевагу противника