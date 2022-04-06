Президент України Володимир Зеленський розповів, що найскладніша ситуація спостерігається на Донбасі і на Харківському напрямку.

Про це він сказав у відеозверненні в ніч проти 6 квітня.

«Найбільш складно, як і в попередні дні, на Донбасі, на Харківському напрямку. Але ми продовжуємо робити все для того, щоб у наших захисників, у наших захисниць було чим зупиняти російські війська», - заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що попри те, що окупанти переважають чисельно, ЗСУ утримують більшість напрямків.

«Я хочу подякувати усім нашим захисникам, усім нашим захисницям за те, що це є можливим. За те, що Збройні сили України утримують більшість напрямків, на яких ворог намагався прорватися вглиб країни», – заявив Зеленський.

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