Сьогодні в Луганській області для евакуації населення працюватимуть п'ять гуманітарних коридорів.

Жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Горського просять терміново евакуюватися. Поки російські окупанти не знищили залізницю. Про це повідомив в Facebook Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, сьогодні в Луганській області для евакуації населення працюватимуть п'ять гуманітарних коридорів – з Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Нижнього та Лисичанська.

"Звертаюся до кожного жителя Луганської області – евакуюйтеся, поки це безпечно. Вже в квітні ми не завжди можемо дістатися до південної частини Рубіжного. Відсутній прямий гуманітарний коридор до Кремінної... Поки є автобуси і поїзди – користуйтеся цією можливістю. Тому що вчора росіяни пошкодили залізничне сполучення в Донецькій області", – закликав він.

Місця зборів:

Сєвєродонецьк: проспект Хіміків, 28;

Лисичанськ: ГТВ (ГТВ), 40 Років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

Попасна: вул. Першотравнева, 42;

Гірське: вул. Гагаріна, 13А;

Нижнє: Паркова, 13;

Рубіжне: вул. Чехова, 11.

Також повідомляється, що з Рубіжного вже вивезли 70 жителів. Деякі з них дісталися до місць зборів самостійно, навіть вдалося вирватися з центру, деяких доставили патрульні з бомбосховищ. Вони вже прямують до залізничних вокзалів.

Попасна під вогнем російських градів – горять приватні будинки. Немає "режиму тиші" в Попасній. Росіяни відкривають вогонь з градів, мінометів, ствольної артилерії. Сталося загоряння значної кількості приватних будинків. Евакуація звідти сьогодні під загрозою.

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