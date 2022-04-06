Жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Горського просять терміново евакуюватися. Поки російські окупанти не знищили залізницю. Про це повідомив в Facebook Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, сьогодні в Луганській області для евакуації населення працюватимуть п'ять гуманітарних коридорів – з Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Нижнього та Лисичанська.
"Звертаюся до кожного жителя Луганської області – евакуюйтеся, поки це безпечно. Вже в квітні ми не завжди можемо дістатися до південної частини Рубіжного. Відсутній прямий гуманітарний коридор до Кремінної... Поки є автобуси і поїзди – користуйтеся цією можливістю. Тому що вчора росіяни пошкодили залізничне сполучення в Донецькій області", – закликав він.
Місця зборів:
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- Сєвєродонецьк: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ: ГТВ (ГТВ), 40 Років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна: вул. Першотравнева, 42;
- Гірське: вул. Гагаріна, 13А;
- Нижнє: Паркова, 13;
- Рубіжне: вул. Чехова, 11.
Також повідомляється, що з Рубіжного вже вивезли 70 жителів. Деякі з них дісталися до місць зборів самостійно, навіть вдалося вирватися з центру, деяких доставили патрульні з бомбосховищ. Вони вже прямують до залізничних вокзалів.
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