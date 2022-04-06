На думку правоохоронців, обидві атаки на нерухомість Соловйова пов'язані між собою.

Віллу на озері Комо, що належить Кремлівському пропагандистові Володимиру Соловйову, підпалили невідомі. Напад стався на світанку 6 квітня.

Про це повідомили італійські ЗМІ, відзначаючи, що пропагандист накликав неприємності своєю балаканиною.

Але не тільки перша вілла потрапила під атаку. Нападу піддалася і друга вілла пропагандиста. Також повідомляється, що стіни іншої вілли Соловйова на Комо, в місті П'янелло-дель-Ларіо, були списані антивоєнними гаслами. Тим часом біля першої лежали шини, які підпалили невідомі.

На жаль, вілли російського пропагандиста серйозно не постраждали. Хтось із сусідів Соловйова викликав пожежників і загоряння вдалося швидко ліквідувати.

На думку правоохоронців, обидві атаки на нерухомість Соловйова пов'язані між собою. Поки немає підстав стверджувати, що їх метою могло бути проникнення в будинок, так що слідство не виключає, що напад був пов'язаний саме з роллю, яку зіграв Соловйов в розв'язуванні і підтримці війни в Україні.

Нагадаємо, Соловйов буде покараний за висловлювання про Україну.

Як повідомляла Politeka, Соловйов вибухнув нахабними погрозами в сторону України.

Також Politeka писала, що Соловйов "знайшов" пряму спадкоємицю Київської Русі.