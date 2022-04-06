Виллу на озере Комо, принадлежащего кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, подожгли неизвестные. Нападение произошло на рассвете 6 апреля.
Об этом сообщают итальянские СМИ, отмечая, что пропагандист навлек неприятности своей болтовней.
Но не только первая вилла попала под атаку. Нападению подверглась и вторая вилла пропагандиста. Также сообщается, что стены другой виллы Соловьева на Комо, в городе Пьянелло-дель-Ларио, были исписаны антивоенными лозунгами. Тем временем возле первой лежали шины, которые подожгли неизвестные.
К сожалению, виллы российского пропагандиста серьезно не пострадали. Кто-то из соседей Соловьева вызвал пожарников и возгорание удалось быстро ликвидировать.
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По мнению правоохранителей, обе атаки на недвижимость Соловьева связаны между собой. Пока нет оснований утверждать, что их целью могло быть проникновение в дом, так что следствие не исключает, что нападение было связанно именно с ролью, которую сыграл Соловьев в развязывании и поддержке войны в Украине.
Напомним, Соловьев будет наказан за высказывания об Украине.
Как сообщала Politeka, Соловьев разразился наглыми угрозами в сторону Украины.
Также Politeka писала, что Соловьев "нашел" прямую наследницу Киевской Руси.