По мнению правоохранителей, обе атаки на недвижимость Соловьева связаны между собой.

Виллу на озере Комо, принадлежащего кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, подожгли неизвестные. Нападение произошло на рассвете 6 апреля.

Об этом сообщают итальянские СМИ, отмечая, что пропагандист навлек неприятности своей болтовней.

Но не только первая вилла попала под атаку. Нападению подверглась и вторая вилла пропагандиста. Также сообщается, что стены другой виллы Соловьева на Комо, в городе Пьянелло-дель-Ларио, были исписаны антивоенными лозунгами. Тем временем возле первой лежали шины, которые подожгли неизвестные.

К сожалению, виллы российского пропагандиста серьезно не пострадали. Кто-то из соседей Соловьева вызвал пожарников и возгорание удалось быстро ликвидировать.

По мнению правоохранителей, обе атаки на недвижимость Соловьева связаны между собой. Пока нет оснований утверждать, что их целью могло быть проникновение в дом, так что следствие не исключает, что нападение было связанно именно с ролью, которую сыграл Соловьев в развязывании и поддержке войны в Украине.

Напомним, Соловьев будет наказан за высказывания об Украине.

Как сообщала Politeka, Соловьев разразился наглыми угрозами в сторону Украины.

Также Politeka писала, что Соловьев "нашел" прямую наследницу Киевской Руси.