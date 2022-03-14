Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Соловйова в міжнародний розшук, який найближчим часом буде направлений до закордонних колег.

Кремлівський пропагандист, член правлячої політичної партії "Єдина Росія" Володимир Соловйов буде оголошений в міжнародний розшук.

Про це йдеться в заява Державного бюро розслідувань.

Він систематично підтримував дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну і закликав до зміни її територіального устрою. Пропагандист РФ буде покараний за публічне виправдання війни проти України.

11 березня слідчі заочно повідомили Соловйову"про підозру в публічних закликах до зміни державного кордону України, що призвело до тяжких наслідків – загибелі людей". А також направили пакет документів до закордонних колег.

Нагадаємо, до легендарного "привида Києва" вишикувалася черга з наречених.

Як повідомляла Politeka, над Києвом сили ППО збили крилату ракету.

Також Politeka писала, під Мелітополем розгромили багато техніки окупантів.