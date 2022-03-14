Кремлівський пропагандист, член правлячої політичної партії "Єдина Росія" Володимир Соловйов буде оголошений в міжнародний розшук.
Про це йдеться в заява Державного бюро розслідувань.
Він систематично підтримував дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну і закликав до зміни її територіального устрою. Пропагандист РФ буде покараний за публічне виправдання війни проти України.
11 березня слідчі заочно повідомили Соловйову"про підозру в публічних закликах до зміни державного кордону України, що призвело до тяжких наслідків – загибелі людей". А також направили пакет документів до закордонних колег.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Над Києвом сили ППО збили крилату ракету: осколки впали в житловий район, фото
Війська РФ скинули бомбу на місто в Миколаївській області, відео: люди під завалами
Вагітна, яка постраждала під час авіаудару по пологовому будинку Маріуполя, не вижила: "І дитина її..."
Окупанти відмовляються виконувати накази начальства: у Генштабі ЗСУ розкрили подробиці
Нагадаємо, до легендарного "привида Києва" вишикувалася черга з наречених.
Як повідомляла Politeka, над Києвом сили ППО збили крилату ракету.
Також Politeka писала, під Мелітополем розгромили багато техніки окупантів.