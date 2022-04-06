Як пише Politeka.net, у Маріуполі почали працювати Російські мобільні крематорії. Така заява з'явилася на сторінці Маріупольської міської ради в Телеграм-каналі.
"Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії в Маріуполі.
Ще тиждень тому повідомлялося про щонайменше 5 000 загиблих в Маріуполі, але враховуючи розміри міста, катастрофічні руйнування і блокаду, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців» - сказано в повідомленні.
Всю брудну роботу росіяни залишили для колаборантів. Очевидці повідомляють, що окупанти залучили до спеціальних бригад зачистки місцевих і терористів «ДНР».
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Набагато гірше Бучі": почали з'являтися подробиці кошмару, що творився в Бородянці
"Ракети летіли від нього": Зеленський висловився про Лукашенка і ризик вторгнення Білорусі
"Повторять бійню в інших містах": російських військових, які влаштували пекло в Бучі, повертають в Україну
Українцям роздадуть нову фіндопомогу: хто має право на виплату
Масштабу трагедії в Маріуполі світ не бачив з часів існування концтаборів нацистів, також додав мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Ми також писали, противник стягує техніку на Донбасі і готується до наступу через 3-4 дні. Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.
Він також заявив, що українські військові готові до цього наступу. Зараз, за словами Гайдая, в Лисичанську ще залишається близько 30 тисяч жителів, в Сєвєродонецьку менше.
Однак російські окупанти вже стягують техніку до області і будуть наступати через три або чотири дні.
Нагадавши, глава Міноборони Литви сказав, коли може закінчитися активна фаза бойових дій.
Також повідомлялося, що окупанти взяли в полон мирних громадян і вивезли їх в РФ.
Тим часом жителів Луганщини попросили терміново евакуюватися.