Ще тиждень тому повідомлялося про щонайменше 5 000 загиблих у Маріуполі.

Як пише Politeka.net, у Маріуполі почали працювати Російські мобільні крематорії. Така заява з'явилася на сторінці Маріупольської міської ради в Телеграм-каналі.

"Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії в Маріуполі.

Ще тиждень тому повідомлялося про щонайменше 5 000 загиблих в Маріуполі, але враховуючи розміри міста, катастрофічні руйнування і блокаду, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців» - сказано в повідомленні.

Всю брудну роботу росіяни залишили для колаборантів. Очевидці повідомляють, що окупанти залучили до спеціальних бригад зачистки місцевих і терористів «ДНР».

Масштабу трагедії в Маріуполі світ не бачив з часів існування концтаборів нацистів, також додав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Ми також писали, противник стягує техніку на Донбасі і готується до наступу через 3-4 дні. Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він також заявив, що українські військові готові до цього наступу. Зараз, за словами Гайдая, в Лисичанську ще залишається близько 30 тисяч жителів, в Сєвєродонецьку менше.

Однак російські окупанти вже стягують техніку до області і будуть наступати через три або чотири дні.

Нагадавши, глава Міноборони Литви сказав, коли може закінчитися активна фаза бойових дій.

Також повідомлялося, що окупанти взяли в полон мирних громадян і вивезли їх в РФ.

Тим часом жителів Луганщини попросили терміново евакуюватися.