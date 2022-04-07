Новими успіхами похвалився у своєму Телеграм-каналі голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.
На опублікованих кадрах можна побачити, як бійці ЗСУ спільно з патрульною поліцією доступно пояснюють окупантам, що їм не місце на українській землі.
"Патрульна поліція Миколаївської області разом з ВСУ у відрядженні в Херсонській області притягнула до відповідальності порушника дорожнього руху!!! Нех * й шастать!!!",- підписав відео Кім.
На кадрах можна побачити, як українські захисники завдають точного удару по російській військовій техніці. Повідомляється, що в результаті був знищений танк противника.
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"Це вам за Миколаїв, с*ки. Ви розбили у нас вдома вікно, а ми у вас забрали танк", - вимовляє на відео один з бійців.
Зазначимо, що радник глави офісу Президента Олексій Арестович 6 квітня заявив про те, що російське командування готується до оборони Херсона, а також розглядає варіант відведення військ з міста.
"Але це не означає, що воно збирається здавати. Сама наявність таких заходів, те, що російська сторона розглядає такий сценарій, показує, що вона не виключає звільнення Херсона українськими військами", - підкреслив Арестович.
Нагадаємо, окупанти вдарили по дитячій лікарні в Миколаєві.
Як повідомляла Politeka, Кім прокоментував фейк про велику кількість ворожих танків і піхоти під містом.
Також Politeka писала, що глава Миколаєва Кім назвав терміни добровільної здачі військової техніки.