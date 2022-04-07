Новыми успехами похвастался в своем Телеграм-канале глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как бойцы ВСУ совместно с патрульной полицией доступно объясняют оккупантам, что им не место на украинской земле.

«Патрульная полиция Николаевской области вместе с ВСУ в командировке в Херсонской области привлекла к ответственности нарушителя дорожного движения!!! Нех*й шастать!!!», - подписал видео Ким.

На кадрах можно увидеть, как украинские защитники наносят точный удар по российской военной технике. Сообщается, что в результате был уничтожен танк противника.

«Это вам за Николаев, с*ки. Вы разбили у нас дома окно, а мы у вас забрали танк», - произносит на видео один из бойцов.

Отметим, что советник главы Офиса Президента Алексей Арестович 6 апреля заявил о том, что российское командование готовится к обороне Херсона, а также рассматривает вариант отвода войск из города.

«Но это не значит, что оно собирается сдавать. Само наличие таких мер, то, что российская сторона рассматривает такой сценарий, показывает, что она не исключает освобождения Херсона украинскими войсками», - подчеркнул Арестович.

Напомним, оккупанты ударили по детской больнице в Николаеве.

Как сообщала Politeka, Ким прокомментировал фейк о большом количестве вражеских танков и пехоты под городом.

Также Politeka писала, что глава Николаевщины Ким назвал сроки добровольной сдачи военной техники.